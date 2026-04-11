Шесть человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа

Шесть человек стали жертвами ударов израильской армии по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.

Источник: Life.ru

По данным СМИ, был атакован лагерь палестинских беженцев Эль-Бурейдж, расположенный в центральной части сектора Газа.

Между тем глава отдела по чрезвычайным ситуациям гуманитарной организации «Врачи без границ» Клэр Сан-Филиппо заявила, что геноцид палестинцев продолжается, и спустя полгода после начала перемирия ситуация остаётся катастрофической.

Ранее стало известно, что корреспондент телеканала Al Jazeera Мухаммед Вишах погиб в секторе Газа в результате атаки израильского беспилотника. Его автомобиль полностью сгорел, от машины практически ничего не осталось.

