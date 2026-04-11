Шесть человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа

По данным СМИ, был атакован лагерь палестинских беженцев Эль-Бурейдж, расположенный в центральной части сектора Газа.
Между тем глава отдела по чрезвычайным ситуациям гуманитарной организации «Врачи без границ» Клэр Сан-Филиппо заявила, что геноцид палестинцев продолжается, и спустя полгода после начала перемирия ситуация остаётся катастрофической.
Ранее стало известно, что корреспондент телеканала Al Jazeera Мухаммед Вишах погиб в секторе Газа в результате атаки израильского беспилотника. Его автомобиль полностью сгорел, от машины практически ничего не осталось.
