Глава NASA Айзекман: США продолжат полёты к Луне, пока не высадятся на ней

«Это только начало… Мы собираемся вновь часто осуществлять полёты на Луну, пока не высадимся на ней в 2028 году», — сказал он во время прямого эфира NASA.
Ранее астронавты миссии Artemis II, совершившие облёт Луны, вернулись на Землю.
3 апреля корабль Orion с астронавтами вышел на траекторию полёта к Луне. Во время миссии Artemis II астронавты — Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства — совершили пилотируемый облёт Луны.
Также сообщалось, что астронавты NASA установили рекорд по дальности полёта человека от Земли с экипажем космического корабля Artemis II.