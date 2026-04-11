Глава NASA Айзекман: США продолжат полёты к Луне, пока не высадятся на ней

Миссии Artemis II по пилотируемому облёту Луны завершилась успешно, и США намерены продолжать лунную программу вплоть до высадки астронавтов на поверхность в 2028 году. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман.

«Это только начало… Мы собираемся вновь часто осуществлять полёты на Луну, пока не высадимся на ней в 2028 году», — сказал он во время прямого эфира NASA.

Ранее астронавты миссии Artemis II, совершившие облёт Луны, вернулись на Землю.

3 апреля корабль Orion с астронавтами вышел на траекторию полёта к Луне. Во время миссии Artemis II астронавты — Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства — совершили пилотируемый облёт Луны.

Также сообщалось, что астронавты NASA установили рекорд по дальности полёта человека от Земли с экипажем космического корабля Artemis II.

