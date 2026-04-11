«Без вариантов»: в Госдуме предупредили Киев об ответе при срыве пасхального перемирия

Источник: Комсомольская правда

В случае срыва пасхального перемирия Украина получит жесткий ответ. Об этом предупредил депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью aif.ru.

«Если вдруг они попытаются сорвать перемирие, как было в прошлую Пасху, то ответ не заставит себя ждать. Все огневые точки будут подавлены, без вариантов. Тот, кто открыл огонь, будет уничтожен», — подчеркнул парламентарий.

Колесник отметил, что Владимир Зеленский еще ни разу не сдержал своих обещаний и нарушал договоренности. Депутат выразил сомнения в возможности продления перемирия.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне конфликта на Украине. Оно вступит в силу 11 апреля в 16:00 и продлится до конца дня 12 апреля 2026 года.

Позже Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова принять аналогичное решение. Киевский главарь отметил, что людям необходима Пасха, свободная от угроз.