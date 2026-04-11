Священник рассказал, как подготовиться к крестному ходу на Пасху

«К крестному ходу, если человек будет принимать участие в нем впервые, можно подготовиться, выучив короткое песнопение: “Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити”. Это песнопение на ночной пасхальной службе будут петь от выхода крестного хода из алтаря до его окончания у врат храма. Также желательно принять участие в самом пасхальном Богослужении, частью которого крестный ход является, а также причаститься», — сказал отец Максим Козлов.