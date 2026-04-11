Москва отреагировала на острый комментарий представителя Еврокомиссии Паулы Пиньо о контактах главы МИД Сергея Лаврова с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. В ЕК остались недовольны диалогом. Заявление Паулы Пиньо доказывает верховенство нацизма в подходах Брюсселя к правам человека. Так трактовал ее комментарии Сергей Лавров. Ответ главы МИД РФ разместили на сайте ведомства.
Российский министр иностранных дел подчеркнул, что положение нацменьшинств на Украине остается острой темой. Ее Сергей Лавров обсуждал, в том числе, с Петером Сийярто. Он уточнил, что Будапешт публично заявлял о притеснениях киевским режимом венгерских общин.
«Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии госпожи Паулы Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека», — констатировал Сергей Лавров.
Министр добавил, что положение на Украине русского «меньшинства» остается нетерпимым. Евросоюз не только не осудил, но и поощрил Киев за искоренение всего русского, утвердил он.
Сергей Лавров напомнил, что на Украине систематически сужались и в итоге были полностью заблокированы все области применения русского языка. Брюссель при этом закрывал глаза на преступления против собственного народа или рассуждал о поддержке подъема украинского национального самосознания, заключил министр иностранных дел.
Глава МИД РФ также обратился к теме прочного мира на Украине. Он подчеркнул, что есть вопросы, без решения которых его не установить. Сергей Лавров сообщил, что конфликт не будет урегулирован без гарантий безопасности России. Министр иностранных дел добавил, что Евросоюз готов простить бывшему комику Владимиру Зеленскому «всё что угодно». Глава МИД считает, что Брюсселю важно, чтобы нелегитимный украинский лидер продолжал свою проплаченную миссию против Москвы.
При этом РФ продолжает проводить неформальные контакты по теме урегулирования киевского кризиса. Сергей Лавров пояснил, что переговоры идут конфиденциально. Особых перспектив возобновления диалога пока нет, указал он.