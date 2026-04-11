В посольстве Франции рассказали о сроке выдаваемых россиянам виз

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Посольство Франции в РФ чаще всего выдает россиянам краткосрочные визы для поездок в туристических целях, рассказали РИА Новости во французской дипмиссии.
«Наиболее часто выдаваемые шенгенские визы относятся к категории краткосрочных виз, это визы, обычно выдаваемые для поездок в туристических целях», — сказали в посольстве.
Там отметили, что Франция, которая ежегодно принимает более 100 миллионов человек, остается одной из наиболее привлекательных для туризма стран в мире.