Продажи романа «1984» Оруэлла в России выросли более чем на 50% за месяц

«Федеральная сеть книжных магазинов “Читай-город” проанализировала продажи антиутопий и увидела всплеск продаж книги Джорджа Оруэлла “1984”. За последний месяц книга выросла на 54% в продажах, а если сравнивать март 2026 с 2025, то на 81%», — рассказали в «Читай-городе».