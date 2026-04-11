Продажи романа «1984» Оруэлла в России выросли более чем на 50% за месяц

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Продажи антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» за последний месяц вырос на 54%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
«Федеральная сеть книжных магазинов “Читай-город” проанализировала продажи антиутопий и увидела всплеск продаж книги Джорджа Оруэлла “1984”. За последний месяц книга выросла на 54% в продажах, а если сравнивать март 2026 с 2025, то на 81%», — рассказали в «Читай-городе».
В список популярных антиутопий также вошли «Скотный двор» Оруэлла, «О новый дивный мир» Олдоса Хаксли и «Мы» Евгения Замятина.
«Важно отметить, что больше всего за март вырос в продажах Евгений Замятин — на 53% по сравнению с мартом прошлого года», — заключили в пресс-службе.