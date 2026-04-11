В зоне СВО бойцы «Центра» в течение дня отремонтировали «Гиацинт-Б»

Во время боев орудие получило кумулятивное повреждение, которое было обнаружено в ходе осмотра в мастерской, расположенной в тыловом районе.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные подразделения группировки «Центр» восстановили гаубицу «Гиацинт-Б» в зоне СВО в течение одного дня. Об этом рассказал старший мастер мастерской с позывным Роман в видео от Минобороны.

Отмечается, что во время боев орудие получило кумулятивное повреждение, которое было обнаружено в ходе осмотра в мастерской, расположенной в тыловом районе.

«Не понадобится много времени, чтобы ее обслужить либо отремонтировать. Максимум сутки, и она будет уже в работе на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ТАСС)», — сказал он.

В российском военном ведомстве отметили, что специалисты-ремонтники работают круглосуточно в несколько смен, оперативно возвращая в строй поврежденную технику.