Морпехи Северного флота отработали прыжки с борта вертолета Ми-8

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие бригады морской пехоты Северного флота выполнили прыжки с борта вертолета Ми-8 в рамках плановых занятий по воздушно-десантной подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота выполнили парашютные прыжки в рамках плановых занятий по воздушно-десантной подготовке. Прыжки выполнялись в Мурманской области над территорией военных полигонов с борта вертолета Ми-8 смешанного авиационного корпуса Северного флота. Морские пехотинцы совершали прыжки в различном диапазоне высот», — говорится в сообщении.
В пресс-службе флота рассказали, что в ходе практических занятий военнослужащие отработали навыки десантирования и приземления на ограниченные площадки в простых и сложных метеорологических условиях. «После десантирования проводятся тренировки по обороне района высадки», — добавили там.
Отмечается, что морпехи использовали парашютные системы Д-6 и Д-10, а также «Арбалет-1» и «Арбалет-2», предназначенные для десантирования групп специального назначения.