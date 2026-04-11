Военные пекари испекли 1500 пасхальных куличей для бойцов на передовой

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Военнослужащие роты материального обеспечения «Южной» группировки войск испекли около 1500 пасхальных куличей для подразделений, выполняющих задачи на передовой, сообщил РИА Новости в интервью командир роты с позывным «Беркут».

«В преддверии Светлой Пасхи перед нашим подразделением, ротой материального обеспечения, стоит задача выпечь до полторы тысячи пасхальных куличей, которые сегодня уедут уже до наших передовых подразделений, артиллеристов», — отметил он.

В освящении военной пекарни принял участие протоиерей Владимир Хворостов.

«Когда бойцы оторваны от дома, и видно, что каждый из них хочет получить капельку, частичку любви, частичку внимания и каждый уповает на Господа, что Господь проявит свое милосердие, проявит свою заботу», — подчеркнул священнослужитель.

Он добавил, что духовная поддержка особенно важна для военнослужащих, выполняющих задачи в сложных условиях.