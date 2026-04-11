Он также оценил комментарий представителя Еврокомиссии Паулы Пиньо о контактах с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. В ЕК остались недовольны диалогом. Острое заявление Паулы Пиньо доказывает верховенство нацизма в подходах Брюсселя к правам человека, считает Сергей Лавров. Он заявил, что положение меньшинств на Украине остается острой темой. Сергей Лавров обсуждал ее в разговоре с Петером Сийярто. Он уточнил, что Будапешт неоднократно публично заявлял о притеснениях киевским режимом венгерских общин.