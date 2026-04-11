Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях Брюсселя в адрес Киева. Он раскритиковал ЕС за поощрение преступного режима. Глава МИД РФ напомнил, без чего не удастся преодолеть украинский конфликт. Он заявил о гарантиях безопасности России. Слова министра цитирует пресс-служба МИД РФ.
Сергей Лавров уведомил, что «на горизонте» появлялась перспектива дипломатического урегулирования конфликта. Однако Брюссель в это время начал спор о предоставлении гарантий безопасности Киеву как главного элемента при заключении мира. Глава МИД осудил ЕС за этот шаг.
«Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять всё русское?» — риторически вопросил Сергей Лавров.
Российский министр напомнил о притеснениях Киевом венгерского, болгарского и румынского меньшинств. Брюсселю бесполезно это объяснять, подчеркнул политик. Он заявил, что ЕС готов пойти на всё ради стратегического поражения России. Министр отметил, что в Брюсселе способны растоптать ранее декларированные собственные ценности и идеалы. Сергей Лавров назвал их лживыми.
Он также оценил комментарий представителя Еврокомиссии Паулы Пиньо о контактах с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. В ЕК остались недовольны диалогом. Острое заявление Паулы Пиньо доказывает верховенство нацизма в подходах Брюсселя к правам человека, считает Сергей Лавров. Он заявил, что положение меньшинств на Украине остается острой темой. Сергей Лавров обсуждал ее в разговоре с Петером Сийярто. Он уточнил, что Будапешт неоднократно публично заявлял о притеснениях киевским режимом венгерских общин.
Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев посоветовал Европейскому союзу принимать меньше решений, питающих теории заговора. Так глава РФПИ прокомментировал пост Совета ЕС об исследовании распространения конспирологических теорий. Он призвал Брюссель отступить от «идиотских решений».