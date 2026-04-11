Тихоокеанский флот принял участие в межведомственных учениях

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Тихоокеанский флот принял участие в межведомственных учениях на Камчатке, сообщила пресс-служба флота.

«На Камчатке состоялось межведомственное учение оперативного штаба (по противодействию угрозам) в морском районе (бассейне) в городе Петропавловске-Камчатском с участием Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении ТОФ.

Пресс-служба уточнила, что в качестве захваченного злоумышленниками гражданского судна был задействован морской транспорт вооружения «Академик Ковалёв» Тихоокеанского флота.

«После чего “пираты” взяли в заложники экипаж и произвели с его борта запуск морских беспилотников для атаки пограничного корабля, направленного к танкеру, подавшему сигнал бедствия», — отметили в пресс-службе.

На флоте добавили, что быстроходные малоразмерные цели были уничтожены бортовым оружием пограничного корабля и вертолета, экипаж танкера освобожден. Судно с захватчиками было обнаружено и блокировано. Вооруженные лица на его борту были нейтрализованы в ходе проведения силовой операции.

«Помимо сил Тихоокеанского флота к учению привлекались силы и средства Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, УФСБ России по Камчатскому краю, УМВД России по Камчатскому краю, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также УФСВНГ России по Камчатскому краю», — подчеркнули на ТОФ.

