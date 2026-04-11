Bloomberg: Вэнс получит преимущество над Рубио в случае успеха переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может получить заметное политическое преимущество в будущей предвыборной борьбе, если переговоры с Ираном завершатся успешно. В таком случае он сможет укрепить свои позиции, представив себя одним из ключевых участников урегулирования конфликта, что потенциально усилит его влияние внутри политического лагеря, сообщает Bloomberg.
При этом возможным соперником Вэнса рассматривается госсекретарь Марко Рубио, и исход дипломатических усилий может повлиять на расстановку сил между ними. Успех переговоров способен стать важным фактором в борьбе за лидерство, особенно на фоне разногласий среди сторонников Дональда Трампа.
Отмечается, что активная роль Вэнса в переговорном процессе несёт определённые риски как для него самого, так и для Трампа, поскольку результат напрямую скажется на их политической репутации. Несмотря на это, вице-президент демонстрирует готовность поддерживать выбранную линию администрации вне зависимости от собственных взглядов.
Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что с нетерпением ожидает предстоящих переговоров между американской и иранской делегациями, которые должны начаться 11 апреля в Исламабаде.