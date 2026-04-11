Иран мощно встанет за Ливан: главная новость о войне 11 апреля

На фоне сообщений Трампа о соглашении с Тегераном о прекращении огня на две недели в Иране заявили о приостановке переговоров с США. Депутат ГД Анатолий Вассерман поделился прогнозом о дальнейшем развитии событий.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Трамп заявил о достигнутом с Ираном соглашении о прекращении огня на две недели. На этом фоне в Тегеране сообщили о приостановке переговоров с США до выполнения Штатами обязательств по перемирию в Ливане и прекращения Израилем атак.

Главную новость Ближнего Востока от 11 апреля оценил депутат Госдумы Анатолий Вассерман и поделился с aif.ru прогнозом о дальнейшем развитии событий.

«Даже если переговоров не будет, все равно пауза в боевых действиях продлится ещё несколько дней, потому что обеим сторонам надо пополнить боезапас и разобраться, что повреждено, что можно ещё починить. По сути, переговоры приостановлены из-за того, что Израиль продолжает обстрелы Ливана. Но у Израиля, по идее, тоже боезапас близок к исчерпанию, так что, скорее всего, и он окажется вынужден на какое-то время прерваться. Когда возобновят боевые действия, зависит от возможностей подвоза и от возможности производства боезапасов», — сказал эксперт.

При этом Вассерман объяснил, что несмотря на заявления о переговорах, ждать завершения конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время не стоит.

«Думаю, что в обозримом будущем эта ситуация не завершится. У всех участвующих сторон настолько серьёзные противоречия между собою, что, рано или поздно они будут всплывать», — добавил эксперт.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше