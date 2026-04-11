Россиянам перечислили продукты, которые влияют на иммунитет и уровень энергии

Состояние кишечника напрямую связано с качеством питания — именно рацион играет ключевую роль в поддержании здоровой микрофлоры и нормальной работы ЖКТ. От того, какие продукты преобладают в ежедневном меню, во многом зависит не только пищеварение, но и иммунитет, уровень энергии и общее самочувствие.
Об этом в беседе с RT рассказал гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Максим Чулев.
«В первую очередь важно отметить пользу для кишечника овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых. Дело в том, что они богаты клетчаткой, которая служит питательной средой для полезных бактерий и способствует нормальной перистальтике кишечника», — объяснил он.
По словам эксперта, не менее важны ферментированные продукты.
«Квашеная капуста, кефир, йогурт содержат пробиотики — живые микроорганизмы, которые помогают поддерживать баланс микробиоты. Они способствуют восстановлению кишечной флоры после стрессов, заболеваний или приёма антибиотиков и улучшают процессы пищеварения. Помогают в поддержке здоровья кишечника также продукты с пребиотиками — например чеснок, лук, бананы», — посоветовал врач.
Отмечается, что они стимулируют рост полезных бактерий и создают благоприятную среду для их жизнедеятельности.
«Регулярное включение их в рацион помогает укрепить защитные функции кишечника и снизить риск воспалительных процессов. Отдельно стоит отметить жирные сорта рыбы, орехи и семена. Они содержат полезные жиры, которые оказывают противовоспалительное действие и положительно влияют на слизистую кишечника. Кроме того, эти продукты помогают поддерживать целостность кишечного барьера и снижают выраженность хронического воспаления», — разъяснил гастроэнтеролог.
По его мнению, важную роль играет и водный баланс.
«Недостаточное потребление жидкости может приводить к замедлению работы кишечника и развитию запоров. Вода необходима для нормального продвижения пищевых масс, а также для поддержания обменных процессов и работы пищеварительных ферментов. Для здоровья кишечника важно не только включать полезные продукты, но и ограничивать фастфуд, избыток сахара и трансжиров, которые нарушают баланс микрофлоры. Такие продукты могут способствовать росту условно-патогенных бактерий, усиливать воспалительные процессы и негативно влиять на состояние слизистой оболочки кишечника», — заключил собеседник RT.
