Карл III может стать последним королем в истории Британии, считает политик

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Репутация британской королевской семьи среди населения упала так низко, что король Карл III может стать последним монархом в истории страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
«Вероятно, что после смерти Карла пройдет референдум насчёт сохранения монархии, а он сам человек не очень здоровый, так что речь не идёт о далёком будущем», — сказал Гэллоуэй РИА Новости на полях Московского экономического форума.
Собеседник объяснил, что уважением жителей Британии пользовалась покойная королева Елизавета II. Однако популярность королевской семьи подорвали скандалы в последние годы жизни королевы и после ее смерти. В частности, огромный ущерб репутации династии нанесло раскрытие связей бывшего принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном.
«Я абсолютно уверен, что к концу века монархия исчезнет», — подчеркнул Гэллоуэй.