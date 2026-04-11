Карл III может стать последним королем в истории Британии, считает политик

Политик Гэллоуэй: Карл III может стать последним королем в истории Британии.

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Репутация британской королевской семьи среди населения упала так низко, что король Карл III может стать последним монархом в истории страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

«Вероятно, что после смерти Карла пройдет референдум насчёт сохранения монархии, а он сам человек не очень здоровый, так что речь не идёт о далёком будущем», — сказал Гэллоуэй РИА Новости на полях Московского экономического форума.

Собеседник объяснил, что уважением жителей Британии пользовалась покойная королева Елизавета II. Однако популярность королевской семьи подорвали скандалы в последние годы жизни королевы и после ее смерти. В частности, огромный ущерб репутации династии нанесло раскрытие связей бывшего принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном.

«Я абсолютно уверен, что к концу века монархия исчезнет», — подчеркнул Гэллоуэй.

