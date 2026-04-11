SHOT: около 10 взрывов прогремело в Геленджике и Крымском районе из-за БПЛА

Около десяти взрывов прогремело в Геленджике и Крымском районе Краснодарского края из-за работы систем противовоздушной обороны по БПЛА противника.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
«Всего было слышно более 10 взрывов над городами», — рассказали очевидцы.
Как следует из публикации, жители заметили вспышки в небе со стороны акватории Чёрного моря.
Ранее в Краснодарском крае над территорией Новороссийска прогремела серия взрывов из-за работы систем противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.
