В NASA сообщили о намерении США продолжать полеты к Луне до высадки там человека

«Это только начало, мы собираемся вновь часто осуществлять это», — отметил он в ходе прямого эфире NASA.
По его словам, Соединенные Штаты планируют регулярно отправлять миссии к Луне, чтобы в дальнейшем обеспечить высадку астронавтов в 2028 году. Айзекман подчеркнул, что целью программы является не только возвращение человека на Луну, но и создание там постоянной базы.
Миссия Artemis II 1 апреля стартовала из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Впервые за полвека человечество снова направило космонавтов на Луну. Отмечалось, что в ходе подготовки запуска был найден сбой в системе связи, который мог сорвать полет.
NASA 4 апреля рассказало, что четверо астронавтов миссии преодолели половину пути от Земли к Луне. Уточнялось, что Orion преодолел расстояние более 230 тыс. км от Земли. После облета Луны в ходе миссии Artemis II космический корабль Orion направляется к Земле. Позже в пресс-службе управления сообщили, что корабль выполнил приводнение в Тихом океане.