Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В NASA сообщили о намерении США продолжать полеты к Луне до высадки там человека

Пилотируемая миссия Artemis II завершилась успешно, США намерены продолжить лунную программу. Об этом 10 апреля заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман.

Источник: AP 2024

«Это только начало, мы собираемся вновь часто осуществлять это», — отметил он в ходе прямого эфире NASA.

По его словам, Соединенные Штаты планируют регулярно отправлять миссии к Луне, чтобы в дальнейшем обеспечить высадку астронавтов в 2028 году. Айзекман подчеркнул, что целью программы является не только возвращение человека на Луну, но и создание там постоянной базы.

Миссия Artemis II 1 апреля стартовала из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Впервые за полвека человечество снова направило космонавтов на Луну. Отмечалось, что в ходе подготовки запуска был найден сбой в системе связи, который мог сорвать полет.

NASA 4 апреля рассказало, что четверо астронавтов миссии преодолели половину пути от Земли к Луне. Уточнялось, что Orion преодолел расстояние более 230 тыс. км от Земли. После облета Луны в ходе миссии Artemis II космический корабль Orion направляется к Земле. Позже в пресс-службе управления сообщили, что корабль выполнил приводнение в Тихом океане.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше