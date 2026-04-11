Гэллоуэй: Карл III может стать последним королём в истории Великобритании

Репутация британской королевской семьи среди населения упала настолько низко, что король Карл III может стать последним монархом в истории страны, заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости на полях Московского экономического форума.
Как рассказал Гэллоуэй, колоссальный ущерб авторитету короны нанесли недавние публичные скандалы. В частности, речь идёт о вскрывшихся связях принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном.
По словам политика, после ухода из жизни Карла III, который не отличается крепким здоровьем, в стране может пройти референдум о сохранении монархии. Он подчеркнул, что реальным уважением граждан пользовалась лишь покойная королева Елизавета II.
«Я абсолютно уверен, что к концу века монархия исчезнет», — констатировал Гэллоуэй.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал «концом британской короны» фото брата короля Великобритании Карла III — экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, вывешенное активистами в парижском Лувре.