Гэллоуэй: Карл III может стать последним королём в истории Великобритании

Репутация британской королевской семьи среди населения упала настолько низко, что король Карл III может стать последним монархом в истории страны, заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

Репутация британской королевской семьи среди населения упала настолько низко, что король Карл III может стать последним монархом в истории страны, заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости на полях Московского экономического форума.

Как рассказал Гэллоуэй, колоссальный ущерб авторитету короны нанесли недавние публичные скандалы. В частности, речь идёт о вскрывшихся связях принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном.

По словам политика, после ухода из жизни Карла III, который не отличается крепким здоровьем, в стране может пройти референдум о сохранении монархии. Он подчеркнул, что реальным уважением граждан пользовалась лишь покойная королева Елизавета II.

«Я абсолютно уверен, что к концу века монархия исчезнет», — констатировал Гэллоуэй.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал «концом британской короны» фото брата короля Великобритании Карла III — экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, вывешенное активистами в парижском Лувре.

Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше