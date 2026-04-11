Вассерман назвал сроки завершения войны в Иране

Иранский источник заявил СМИ, что сообщения о прибытии иранской переговорной группы в Исламабад (Пакистан) для переговоров с Соединенными Штатами не соответствуют действительности. В разговоре с aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, как будет развиваться дальше ситуация на Ближнем Востоке.
«Думаю, что в обозримом будущем эта ситуация не завершится. У всех участвующих сторон настолько серьёзные противоречия между собою, что, рано или поздно они будут всплывать», — сказал эксперт.
Вассерман объяснил, что нынешняя приостановка боевых действий «продлится ещё несколько дней, потому что обеим сторонам надо пополнить боезапас и разобраться, что повреждено, что можно ещё починить». Возобновление атак зависит от возможностей подвоза и производства вооружений.
28 февраля Израиль и США начали атаковать территорию Ирана. Исламская Республика в ответ нанесла мощные удары по израильским объектам и военным базам США на Ближнем Востоке. 2 апреля президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил о полном поражении Ирана. Спустя несколько дней в Иране заявили о своей полной победе над американцами.