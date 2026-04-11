Вассерман назвал сроки завершения войны в Иране

Информация о прибытии иранской переговорной группы в Пакистан для встречи с представителями США не соответствуют действительности, заявил СМИ источник в Тегеране. Когда на самом деле завершится конфликт и заключат мир, сказал депутат ГД Вассерман.

Источник: Аргументы и факты

Иранский источник заявил СМИ, что сообщения о прибытии иранской переговорной группы в Исламабад (Пакистан) для переговоров с Соединенными Штатами не соответствуют действительности. В разговоре с aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, как будет развиваться дальше ситуация на Ближнем Востоке.

«Думаю, что в обозримом будущем эта ситуация не завершится. У всех участвующих сторон настолько серьёзные противоречия между собою, что, рано или поздно они будут всплывать», — сказал эксперт.

Вассерман объяснил, что нынешняя приостановка боевых действий «продлится ещё несколько дней, потому что обеим сторонам надо пополнить боезапас и разобраться, что повреждено, что можно ещё починить». Возобновление атак зависит от возможностей подвоза и производства вооружений.

28 февраля Израиль и США начали атаковать территорию Ирана. Исламская Республика в ответ нанесла мощные удары по израильским объектам и военным базам США на Ближнем Востоке. 2 апреля президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил о полном поражении Ирана. Спустя несколько дней в Иране заявили о своей полной победе над американцами.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше