Зампред ВРНС объяснил, как церковь относится к приходящим только на Пасху людям

Церковь с пониманием относится к людям, которые нечасто бывают в храме и не соблюдают все правила церковной жизни, но всё же приходят освятить куличи на Пасху.
Как объяснил в беседе с RT Михаил Иванов, зампред Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная», такой шаг — пусть даже единичный и связанный с традицией — может стать первым на пути к более глубокому знакомству с верой.
«В этом нет ничего предосудительного: человек проявляет интерес к празднику, к духовной стороне жизни, пусть пока и через привычные обряды. Священнослужители видят в таких людях не нарушителей неких правил, а тех, кому, возможно, только предстоит открыть для себя полноту церковной жизни. Освящение куличей — это не привилегия “достойных”, а возможность соприкоснуться с церковной традицией», — подчеркнул он.
Главное, чтобы в сердце человека не было легкомыслия или формального отношения, а присутствовало хотя бы простое и искреннее стремление приобщиться к празднику Светлого Христова Воскресения, считает собеседник RT.
«Церковь всегда открыта для каждого, кто идёт к ней — независимо от того, как часто он бывал в храме прежде», — заключил он.
