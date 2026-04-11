Аэропорты Краснодара и Геленджика временно не обслуживают рейсы

В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
«Введены дополнительные временные ограничения», — говорится в публикации в Telegram-канале «Говорит Росавиация».
Уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что около десяти взрывов прогремело в Геленджике и Крымском районе Краснодарского края.
Также сообщалось, что в Краснодарском крае над территорией Новороссийска прогремела серия взрывов, предположительно, из-за работы систем противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.