В Британии подвергли критике Стармера за отпуск на фоне ситуации с Ираном

Премьер-министр Британии Кир Стармер оказался в центре скандала из-за своего отпуска, который он взял на фоне конфликта между США и Ираном, написала газета Daily Express.
В публикации уточняется, что глава правительства отправился на отдых в Испанию, когда Вашингтон предупредил, что может уничтожить Иран.
«Тот самый премьер-министр, который заявлял: “Нельзя координировать международные действия, находясь на пляже”», — сказано в статье.
Авторы материала напомнили, что Стармер активно критиковал правительство бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, когда тот взял отпуск во время вывода американских войск из Афганистана. Политик, как отмечается в публикации, тогда утверждал, что не остался бы на отдыхе при таких обстоятельствах.
Напомним, 17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Кире Стармере из-за отсутствия помощи Лондона в рамках проведения американской военной операции в Иране. Глава Белого дома подчеркнул, что премьер-министр Британии не поддержал Вашингтон. Американский президент назвал это «большой ошибкой» Стармера.