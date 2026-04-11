В Британии подвергли критике Стармера за отпуск на фоне ситуации с Ираном

Газета Daily Express напомнила, что взявший отпуск Кир Стармер сам ранее критиковал Бориса Джонсона за отдых во время вывода ВС США из Афганистана.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер оказался в центре скандала из-за своего отпуска, который он взял на фоне конфликта между США и Ираном, написала газета Daily Express.

В публикации уточняется, что глава правительства отправился на отдых в Испанию, когда Вашингтон предупредил, что может уничтожить Иран.

«Тот самый премьер-министр, который заявлял: “Нельзя координировать международные действия, находясь на пляже”», — сказано в статье.

Авторы материала напомнили, что Стармер активно критиковал правительство бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, когда тот взял отпуск во время вывода американских войск из Афганистана. Политик, как отмечается в публикации, тогда утверждал, что не остался бы на отдыхе при таких обстоятельствах.

Напомним, 17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Кире Стармере из-за отсутствия помощи Лондона в рамках проведения американской военной операции в Иране. Глава Белого дома подчеркнул, что премьер-министр Британии не поддержал Вашингтон. Американский президент назвал это «большой ошибкой» Стармера.

