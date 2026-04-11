Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Трамп помилует ряд чиновников до конца своего президентского срока

Трамп дал обещание высшим чиновникам своей администрации о массовых помилованиях перед завершением своего президентского срока.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность масштабного применения права помилования в конце своего срока, стремясь тем самым оградить представителей своей администрации от возможных юридических последствий в будущем. Речь идёт о потенциальной защите чиновников, которые работали с ним в период президентства.

Сообщается, что на одном из совещаний он в шутливой форме затронул тему помилований, намекнув на готовность распространить их на широкий круг лиц из своего окружения. При этом подобные высказывания со временем приобретали всё более широкий масштаб, что вызвало дополнительное внимание к этому вопросу.

Отмечается, что за время своего второго срока Трамп уже предоставил значительное число помилований, превысив показатели предыдущих президентов. Среди тех, кто получил прощение, оказались его политические союзники, спонсоры, а также лица, связанные с событиями вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин.

