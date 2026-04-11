Врач: в первые два дня после поста стоит вводить в меню легкоусвояемые белки

Приближается конец православного поста, и некоторые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, если резко включат в свой рацион привычные продукты, например мясо, сыр, сливочное масло.
Об этом в беседе с RT рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская.
«Чтобы избежать нагрузки на пищеварение и организм успел адаптироваться, возвращение к обычному питанию должно быть плавным. В первые два дня необходимо вводить в меню легкоусвояемые белки, например яйца, творог, нежирные сорта мяса, птицы или рыбы, например телятину, курицу, минтай. На третий — пятый день рекомендуется добавлять в свой рацион продукты с пробиотиками (допустим, кефир, ряженку или квашеную капусту) для поддержания нормальной работы желудочно-кишечного тракта», — посоветовала собеседница RT.
По её словам, переходить к привычному рациону можно спустя семь — десять дней, однако при возникновении таких симптомов, как, например, тяжесть в животе, тошнота или изжога, необходимо на один — три дня вернуться к предыдущему этапу.
«Стоит учитывать, что для поддержания здоровья организма важно питаться сбалансированно и разнообразно. В этом может помочь правило гарвардской тарелки. Для каждого приёма пищи тарелка 22—23 см в диаметре мысленно делится на четыре части: ½ овощи, фрукты, ягоды, зелень, ¼ — растительные или животные белки, например фасоль, чечевица, индейка, ¼ — сложные углеводы, допустим крупы, макароны. Кроме того, следует поддерживать водный режим: пить чистую питьевую воду по мере желания, ориентируясь примерно на 1,5—2 л в день», — подчеркнула врач.
Она предупредила, что после длительного ограничения чрезмерное употребление разнообразной пищи способно спровоцировать обострение панкреатита — заболевания поджелудочной железы, которое может сопровождаться болезненными ощущениями в животе, рвотой и жидким стулом.
