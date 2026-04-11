Галибаф предостерег США от «показухи и обмана» на переговорах с Ираном

Представителям США на переговорах с Ираном в Исламабаде не следует использовать диалог как «показуху и обманный приём», если Вашингтон стремится заключить сделку с Тегераном, заявил журналистам спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммед-Багер Галибаф по прибытии в аэропорт пакистанской столицы.
«Если захочет использовать переговоры как бесполезную показуху и операцию обмана, мы будем готовы реализовать свои права, веря в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — сказал председатель законодательного органа, слова которого приводит агентство Mehr.
Галибаф отметил, что диалог между двумя государствами часто прерывался из-за срывов и несоблюдения договоренностей, несмотря на «благие намерения» Ирана. Он подчеркнул, что у иранских представителей «имеется добрая воля, но отсутствует доверие» к США.
Напомним, проведение переговоров представителей Ирана и Соединённых Штатовв Исламабаде ожидается 11 апреля. Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее проинформировал, что, предположительно, диалог будет проходить как напрямую, так и с привлечением посредников.