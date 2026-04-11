Трамп: США возобновят удары по Ирану в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану.

Источник: AP 2024

«У нас идет перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного, даже лучше того, что мы использовали раньше, когда мы их разнесли. И если мы не заключим сделку, мы применим их и очень эффективно», — сказал президент США изданию New York Post.

Переговоры США и Ирана должны пройти 11 апреля в Исламабаде. Тегеран заявлял, что до начала переговоров Вашингтон должен добиться прекращения ударов Израиля по Ливану и разблокировать иранские активы. Дональд Трамп сообщал, что главное условие мира — отказ Ирана от ядерного оружия.

