Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД назвали дату заседания СБ ООН по безопасности судоходства

РИА Новости: заседание СБ ООН по судоходству запланировано на 27 апреля.

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заседание СБ ООН по безопасности судоходства запланировано на 27 апреля, российская сторона изложит свои подходы по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Двадцать седьмого апреля запланировано очередное заседание СБ ООН по тематике безопасности судоходства», — сказал Логвинов в беседе с агентством.

«В ходе предстоящего в Нью-Йорке мероприятия планируем изложить наши принципиальные подходы по данному вопросу с акцентом на обеспечение всеобъемлющей безопасности для судоходства коммерческого флота любой страны во всём Мировом океане», — добавил директор департамента.

По его словам, обычно проблемы судоходства обсуждали не в ООН, а на площадке профильной Международной морской организации.

«Теперь же, по всей видимости, эта тема входит в повестку дня Всемирной организации», — отметил Логвинов.

