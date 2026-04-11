В МИД назвали дату заседания СБ ООН по безопасности судоходства

«Двадцать седьмого апреля запланировано очередное заседание СБ ООН по тематике безопасности судоходства», — сказал Логвинов в беседе с агентством.
«В ходе предстоящего в Нью-Йорке мероприятия планируем изложить наши принципиальные подходы по данному вопросу с акцентом на обеспечение всеобъемлющей безопасности для судоходства коммерческого флота любой страны во всём Мировом океане», — добавил директор департамента.
По его словам, обычно проблемы судоходства обсуждали не в ООН, а на площадке профильной Международной морской организации.
«Теперь же, по всей видимости, эта тема входит в повестку дня Всемирной организации», — отметил Логвинов.
