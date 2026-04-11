Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России зафиксировали рост числа мошеннических схем с QR-кодами

Злоумышленники стали значительно чаще использовать мошеннические схемы с QR-кодами из-за усиления банковской защиты от телефонных афер, говорится в исследовании маркетплейса «Выберу.ру».

Об этом сообщается в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах исследования.

За последний год с попытками обмана с использованием QR-кодов столкнулись 18% россиян. Наиболее массовым каналом распространения оказались поддельные бумажные квитанции за коммунальные услуги или штрафы, которые 44% респондентов находили в своих почтовых ящиках.

По словам директора департамента коммуникационной политики организации Анны Романенко, преступники переключились на новый формат из-за эффективности современных систем безопасности.

«Такие фейковые платёжные документы не вызывают недоверия и воспринимаются буднично, что идёт на руку мошенникам», — отметила Романенко.

Ранее руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов предупредил, что в России зафиксирована новая схема мошенничества с регулярными платежами: злоумышленники рассылают по электронной почте поддельные уведомления от имени саморегулируемых организаций (СРО) с требованием уплатить членские взносы.