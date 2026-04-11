В России зафиксировали рост числа мошеннических схем с QR-кодами

Злоумышленники стали значительно чаще использовать мошеннические схемы с QR-кодами из-за усиления банковской защиты от телефонных афер, говорится в исследовании маркетплейса «Выберу.ру».
Об этом сообщается в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах исследования.
За последний год с попытками обмана с использованием QR-кодов столкнулись 18% россиян. Наиболее массовым каналом распространения оказались поддельные бумажные квитанции за коммунальные услуги или штрафы, которые 44% респондентов находили в своих почтовых ящиках.
По словам директора департамента коммуникационной политики организации Анны Романенко, преступники переключились на новый формат из-за эффективности современных систем безопасности.
«Такие фейковые платёжные документы не вызывают недоверия и воспринимаются буднично, что идёт на руку мошенникам», — отметила Романенко.
Ранее руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов предупредил, что в России зафиксирована новая схема мошенничества с регулярными платежами: злоумышленники рассылают по электронной почте поддельные уведомления от имени саморегулируемых организаций (СРО) с требованием уплатить членские взносы.