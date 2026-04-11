На Западе в недоумении из-за нового заявления Мелании Трамп о контактах с Эпштейном

Авторы публикации назвали решение первой леди неожиданным. «Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии её мужа в отношении скандала с Эпштейном. Дональд Трамп и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания», — сказано в материале.
В материале также подчёркивается, что Мелания Трамп обычно избегает публичности. В связи с этим, как указывают журналисты, остаётся неясным, почему она решила лично поднять эту тему. Сложившаяся ситуация лишь усиливает подозрения, что между первой леди и президентом мог произойти разлад.
Напомним, ранее Мелания Трамп заявила, что обвинения в связях с Эпштейном являются целенаправленной попыткой разрушить её репутацию. По её словам, подобные слухи безосновательны и носят недобросовестный характер. Она также добавила, что любые упоминания о пересечениях с Эпштейном — лишь случайное совпадение, связанное с общими знакомыми в светских кругах.
Обнародование файлов по делу Эпштейна, которое происходило волнами с декабря 2025 года по февраль 2026-го, превратилось в череду скандалов и технических накладок: Минюст США выложил более 3,5 миллиона страниц, включая видео и изображения, однако из-за ошибок редактирования в открытый доступ попали имена жертв, что адвокаты назвали разрушительным нарушением доверия. Конгрессмены, изучавшие нередактированные версии, обнаружили сотни страниц с полностью зачернённым текстом, который ФБР так и не смогло внятно объяснить, назвав ситуацию сокрытием. Несмотря на заявления о полном завершении процесса, многие детали остаются скрытыми, что лишь подлило масла в огонь теорий заговора, но не дало однозначных ответов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.