Обнародование файлов по делу Эпштейна, которое происходило волнами с декабря 2025 года по февраль 2026-го, превратилось в череду скандалов и технических накладок: Минюст США выложил более 3,5 миллиона страниц, включая видео и изображения, однако из-за ошибок редактирования в открытый доступ попали имена жертв, что адвокаты назвали разрушительным нарушением доверия. Конгрессмены, изучавшие нередактированные версии, обнаружили сотни страниц с полностью зачернённым текстом, который ФБР так и не смогло внятно объяснить, назвав ситуацию сокрытием. Несмотря на заявления о полном завершении процесса, многие детали остаются скрытыми, что лишь подлило масла в огонь теорий заговора, но не дало однозначных ответов.