Компания, создающая спецэффекты, подала иск к театру Надежды Кадышевой

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Компания Preset-FX, занимающаяся созданием спецэффектов для шоу, через суд пытается взыскать около 370 тысяч рублей с Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск ООО «Пресет» поступил в суд в Москве 6 апреля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не приводятся.

Среди спецэффектов, которые предлагает истец, — эффект падающего снега, пиротехнические эффекты кратковременного и длительного горения, генерация пены, искровые эффекты, эффекты дыма, конфетти и другие, сообщает сайт компании.

Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем «Золотое кольцо». Ее вокал звучит в кинокартинах «Широка река» (2008), «Судьбы загадочное завтра» (2010).