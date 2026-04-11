Слюсарь: над Ростовской областью за ночь сбили более десяти беспилотников

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили свыше десяти беспилотников над территорией Ростовской области.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Уточняется, что БПЛА ВСУ были сбиты в шести районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Ранее стало известно, что в Горловке пострадали два мирных жителя. Они получили ранения при детонации взрывоопасного предмета Вооружённых сил Украины.
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.