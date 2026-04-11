Мишустин распорядился остановить службу замглавы Минцифры: Заренин возглавит направление БПЛА

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин подписал контракт о прохождении службы в отряде «Барс-Курск». В связи с этим премьер России Михаил Мишустин распорядился приостановить его работу на посту. Так сказано в подписанном премьер-министром документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Андрей Заренин заключил военный контракт в начале апреля. Он будет служить в добровольческом отряде и возглавит направление БПЛА. Замглавы Минцифры также станет курировать инновационное развитие бригады и обмен опытом с частями в зоне проведения спецоперации.
«Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Заренина Андрея Александровича в соответствии с пунктом 2 статьи 121 Федерального закона “О системе государственной службы Российской Федерации”, — говорится в документе.
Так, госслужба Андрея Заренина приостанавливается на период действия контракта. Распоряжение подписано 10 апреля.
Решение Андрея Заренина высоко оценил глава Минцифры Максут Шадаев. Он уведомил, что многие сотрудники ведомства имеют или родственников, которые отправились в зону СВО, или сами подписали военный контракт. Такой выбор заслуживает уважения, констатировал Максут Шадаев. О решении отправиться добровольцем в зону спецоперации Андрей Заренин сообщил 3 апреля. Максут Шадаев рассказал о поддержке его заместителем российских бойцов. По его словам, Андрей Заренин давно занимается транспортировкой гуманитарной помощи и техники в зону СВО.
Ранее контракт с Минобороны заключил президент продовольственной компании «Увелка», депутат Заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов. Он подписал документ о службе в конце марта. Депутат отправился на СВО в возрасте 70 лет. О сложении с себя полномочий парламентария Валерий Филиппов не попросил. Он — депутат регионального парламента последних четырех созывов. Forbes в 2019 году оценил доход Валерия Филиппова в 282 миллиона рублей в год.