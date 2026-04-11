В Ростовской области ночью уничтожили более десяти БПЛА

Силы ПВО уничтожили более десяти БПЛА в шести районах Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Более десятка БПЛА уничтожены в шести районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более десятка БПЛА уничтожены в 6 районах: Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Кашарском, Константиновском, Тацинском», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

