Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: заседание СБ ООН по безопасности судоходства пройдёт 27 апреля

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения безопасности судоходства запланировано на 27 апреля, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Логвинова, подобные проблемы ранее обсуждались исключительно на профильной площадке Международной морской организации.

«Теперь же, по всей видимости, эта тема входит в повестку дня всемирной организации», — отметил дипломат.

В ходе предстоящего мероприятия в Нью-Йорке российская сторона намерена изложить свои принципиальные подходы к этому вопросу. Логвинов пояснил, что Москва сделает акцент на обеспечении всеобъемлющей безопасности для коммерческого флота любой страны во всём Мировом океане.

7 апреля Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по ситуации в Ормузском проливе.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше