Священник рассказал, какую еду можно освящать перед Пасхой

«Днем после литургии в Великую субботу (в этом году 11 апреля) и, как правило, до начала вечернего богослужения, в храмах духовенство совершает освящение еды, которую можно будет употреблять по окончании поста. Традиционно к этой еде относятся куличи, яйца, паски на творожной основе — то, что нельзя было есть во время Великого поста. Но не возбраняется осветить и любую другую еду», — сказал отец Максим Козлов.