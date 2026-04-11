МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Мобильные огневые группы из состава 250-го объединенного центра инженерной поддержки ВСУ переброшены в Сумскую область. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, у них есть опыт командировок в непризнанном Косове и Конго.
«В Сумскую область также переброшены мобильные огневые группы из состава 250-го объединенного центра инженерной поддержки ВСУ. Часть украинских националистов данного подразделения имеет опыт командировок в Косове и Конго», — сказал собеседник агентства.
Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что Автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.