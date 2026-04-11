ТАСС: под Сумы перебросили мобильные группы ВСУ с опытом командировок в Косове

В российских силовых структурах отметили, что речь идет о мобильных огневых группах из состава 250-го объединенного центра инженерной поддержки.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Мобильные огневые группы из состава 250-го объединенного центра инженерной поддержки ВСУ переброшены в Сумскую область. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, у них есть опыт командировок в непризнанном Косове и Конго.

«В Сумскую область также переброшены мобильные огневые группы из состава 250-го объединенного центра инженерной поддержки ВСУ. Часть украинских националистов данного подразделения имеет опыт командировок в Косове и Конго», — сказал собеседник агентства.

Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что Автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше