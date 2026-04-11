Ждет страшное: Вассерман дал предсказание Зеленскому и Нетаньяху за Иран

Ближний Восток вновь балансирует на грани масштабной войны. На фоне сообщений о давлении США и попытках договориться о перемирии, Тегеран демонстрирует жесткую позицию. Переговоры с Вашингтоном приостановлены, а в иранских СМИ все чаще звучат призывы к изощренной мести. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, почему пауза в боевых действиях будет недолгой, а противоречия между сторонами — неразрешимыми.
«Переговоры сорваны»: почему Тегеран отвернулся от Вашингтона.
Ситуация развивается по самому напряженному сценарию. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Однако эти сообщения оказались преждевременными или не соответствующими действительности. Тегеран официально сообщил о приостановке переговоров с США до того момента, пока Штаты не выполнят свои обязательства по перемирию в Ливане. Ключевой раздражителем для Ирана является то, что Израиль продолжает наносить атаки.
Более того, информация о прибытии иранской переговорной группы в Пакистан для встречи с представителями США, как заявил СМИ источник в Тегеране, не соответствуют действительности. Похоже, стороны не просто далеки от компромисса, но и используют информационные вбросы для проверки реакции друг друга.
Вассерман назвал сроки: почему перемирие продлится всего несколько дней.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, известный своими аналитическими прогнозами, считает, что текущая передышка — явление временное и вынужденное. В разговоре с aif.ru он спрогнозировал, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни.
«Даже если переговоров не будет, все равно пауза в боевых действиях продлится ещё несколько дней, потому что обеим сторонам надо пополнить боезапас и разобраться, что повреждено, что можно ещё починить, — пояснил эксперт. — По сути, переговоры приостановлены из-за того, что Израиль продолжает обстрелы Ливана. Но у Израиля, по идее, тоже боезапас близок к исчерпанию, так что, скорее всего, и он окажется вынужден на какое-то время прерваться».
Вассерман резюмировал, что возобновление атак зависит исключительно от логистики: «Когда возобновят боевые действия, зависит от возможностей подвоза и от возможности производства боезапасов».
Хроника ударов: от совместной операции США и Израиля до взаимных побед.
Чтобы понять глубину текущего кризиса, стоит напомнить предысторию. 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Ответ Исламской Республики не заставил себя ждать — серия мощных ударов была нанесена по израильским территориям и военным базам США на Ближнем Востоке.
Информационная война идет параллельно с реальной. 2 апреля Трамп в обращении к нации заявил о полном поражении Ирана. Однако спустя несколько дней в самом Тегеране заявили о своей полной победе над американцами. 9 апреля между Ираном и США были запланированы переговоры, однако они сорвались из-за обстрелов Израилем Ливана, который включен в список территорий, на которых было предусмотрено прекращение огня.
«Ситуация не завершится»: Вассерман о долгосрочном прогнозе.
Говорить о скором мире на Ближнем Востоке не приходится. На вопрос о том, когда на самом деле завершится конфликт и будет заключен мир, депутат Госдумы дал неутешительный прогноз.
«Думаю, что в обозримом будущем эта ситуация не завершится. У всех участвующих сторон настолько серьёзные противоречия между собою, что, рано или поздно они будут всплывать», — заявил Вассерман.
Это означает, что текущая пауза в боевых действиях — лишь очередной виток в долгой игре. Даже если удастся погасить активную фазу сегодня, конфликт может разгореться с новой силой завтра.
Неожиданный удар по Зеленскому: как война в Иране обрушила рейтинг Украины.
У конфликта на Ближнем Востоке обнаружились неожиданные последствия для Европы. Военные действия, которые начали США в Иране, напрямую затронули интересы Киева. Анатолий Вассерман объяснил, почему война на Ближнем Востоке стала серьезным ударом для Владимира Зеленского.
Во-первых, Украина вылетела из топов новостей зарубежных СМИ. Внимание мировых лидеров и общественности переключилось на противостояние Ирана и Израиля. Во-вторых, и это главное, США были вынуждены перенаправить поток вооружения.
«Война в Иране скажется отрицательно на Зеленском. Ещё недавно в Америке верили, что их производственных возможностей хватит для обеспечения всех террористов по всему миру. Ну, а сейчас выясняется, что на террористов научились давить с такой силой, что даже американских возможностей не хватает для их полной поддержки», — констатировал Вассерман.
Таким образом, пока Израиль и Иран выясняют отношения «кровью за Бейрут», киевский режим сталкивается с критическим дефицитом внимания и боеприпасов, что может кардинально изменить расстановку сил на фронтах СВО.