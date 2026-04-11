Дело экс-депутата Госдумы Бальбека рассмотрят в закрытом режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Дело экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, будет рассмотрено в закрытом режиме, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.
Ранее дело Бальбека передали для рассмотрения по существу в Киевский районный суд Симферополя.
«Суд закрыл судебный процесс по Бальбеку, что налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам уголовного процесса, и разглашение информации о процессе», — сказал Анохин.
По его словам, следующее заседание суда назначено на 17 апреля, пройдет оно в закрытом режиме.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяются три уголовные статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.