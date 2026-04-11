В США задались вопросом, что случилось с Рубио из-за Ирана

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поинтересовался в соцсети Х, почему госсекретарь Марко Рубио не участвует в переговорах с Ираном.
«Неужели я единственный, кто задается вопросом, почему так называемый главный дипломат Америки, госсекретарь, никогда не участвует в дипломатических переговорах от имени нашей страны?» — написал он.
Эксперт обратил внимание на то, что по какой-то причине важные переговоры со стороны США ведет кто угодно, но не Рубио.
«В самом деле, какой смысл в госсекретаре или в Госдепартаменте, если все переговоры в основном ведутся бизнесменами, близкими к президенту?», — задался вопросом Дэвис.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В четверг пресс-служба израильского Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение движения «Хезболлах» и установление мира между двумя государствами.