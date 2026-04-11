В США задались вопросом, что случилось с Рубио из-за Ирана

В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В четверг пресс-служба израильского Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение движения «Хезболлах» и установление мира между двумя государствами.