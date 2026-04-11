Киев может использовать пасхальное перемирие для перегруппировки сил и безопасной доставки боеприпасов. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Азаров напомнил, что подобные временные паузы неоднократно объявлялись в течение конфликта. По его словам, они регулярно нарушались украинской стороной.
«Я не исключаю, что и сейчас это перемирие со стороны Российской Федерации будет использовано [Украиной] для какой-то перегруппировки, безопасного подвоза боеприпасов и так далее», — сказал политик в интервью ТАСС.
Напомним, что пасхальное перемирие в зоне конфликта на Украине продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предупредил Украину о жестком ответе в случае срыва пасхального перемирия. Он подчеркнул, что любые огневые точки, нарушившие режим прекращения огня, будут подавлены. Колесник выразил сомнение в соблюдении договоренностей Киевом.