Экс-главу СНБО Украины Данилова переобъявили в розыск в России

РИА Новости: экс-главу СНБО Украины Данилова переобъявили в розыск в РФ.

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, обвиняемый в геноциде населения ДНР и ЛНР, переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Данилов Алексей Мячеславович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — указано в ведомственной базе.

В январе 2025 года в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что экс-члены СНБО Украины Данилов и Игорь Черкасский заочно обвиняются в том, что из-за них погибли и были ранены 20 мирных жителей в Донбассе. В декабре того же года в ГП РФ рассказали, что Данилов и часть высшего политического и военного руководства Украины обвиняются в геноциде населения ДНР и ЛНР.

Данилов был главой СНБО Украины в 2019—2024 годах.