СМИ: один из самых дорогих американских БПЛА исчез над Ормузским проливом

Forbes: БПЛА ВМС США MQ-4C Triton исчез над Ормузским проливом.

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Один из самых дорогих американских БПЛА MQ-4C Triton исчез во время разведывательного полета над Ормузским проливом, пишет журнал Forbes.

По данным издания, БПЛА ВМС США, патрулировавший Ормузский пролив, направился в сторону Ирана, затем подал автоматический сигнал тревоги «код 7700» и начал снижаться, после чего его сигнал внезапно пропал с радаров.

«Инцидент отслеживался с помощью программы отслеживания полетов с открытым исходным кодом FlightRadar. Официального подтверждения того, разбился ли беспилотник, был ли сбит иранской ракетой или смог вернуться на базу, пока не поступало», — говорится в материале.

MQ-4C Triton — американский беспилотный разведывательный дрон для осуществления морской и прибрежной разведки. По данным Forbes, на 2024 год один такой БПЛА стоил 187 миллионов долларов. Аппарат может находиться в воздухе более 24 часов, летает на высоте до 18 тысяч метров и оснащен радиолокационной системой для наблюдения за морской поверхностью и обнаружения судов.

Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. В субботу в столице Пакистана Исламабаде пройдут переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта.

