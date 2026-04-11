Марочко: ВС России за неделю вплотную подошли к Райгородку в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные за неделю вплотную подошли к Райгородку Донецкой Народной Республики, открывающему дорогу на Славянск.
«Мы практически подходим к Райгородку, а следовательно, этот населённый пункт уже является последним на пути к… Славянску», — цитирует его ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что российские войска выдавили украинских боевиков из Липовки в ДНР.
Он также сообщал, что российские войска отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР и продвинулись на восток и запад.