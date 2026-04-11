Марочко: освободив Диброву, ВС РФ продвигаются к Озерному

Военный эксперт считает, что Озерное и Кривая Лука в ближайшее время перейдут под контроль российской армии.

ЛУГАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Военные РФ, освободив Диброву, наступают на соседнее Озерное Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения населенного пункта Диброва, как говорится, Озерному приготовиться, поскольку здесь тоже есть у нас определенные успехи на юго-востоке от населенного пункта Диброва. Наши военнослужащие взяли под контроль обширный участок местности, который вынуждает украинских боевиков покидать свои позиции как в районе в районе Озерного, так и в районе Кривой Луки», — сказал он.

Военный эксперт считает, что Озерное и Кривая Лука в ближайшее время перейдут под контроль армии РФ, поскольку «к этому есть все предпосылки».

В Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля.