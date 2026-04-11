Волонтёр раскрыл подробности спасения туристов из-под снега на Камчатке

Попавшие в метель туристы на Камчатке едва успели выбраться из палатки, которую буквально за час засыпало полутораметровым слоем снега, рассказал участвовавший в спасательной операции доброволец Матвей Брюзгин.

Об этом волонтёр сообщил в беседе с РИА Новости.

28 марта девять туристов вышли на запланированный маршрут в Налычевском парке, однако 3 апреля из-за конфликта разделились. Семеро отправились по несокращённому пути и 7 апреля перестали выходить на связь.

По словам Брюзгина, оказавшимся в беде людям пришлось прорезать материал палатки изнутри, так как конструкцию начало ломать под тяжестью снега.

Он пояснил, что туристы спасались в спешке, поэтому многие оказались на морозе без обуви и тёплой одежды, успев захватить с собой лишь спальные мешки.

«Их фактически уже задавливало снегом», — подчеркнул Брюзгин.

10 апреля двое из семи пропавших на Камчатке туристов были найдены мёртвыми.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц.

В МЧС назвали причиной гибели двух туристов 2001 и 2003 годов рождения пренебрежение базовыми правилами безопасности.