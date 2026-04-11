В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для врачей и учителей

В России предложили предоставить врачам, учителям и работникам культуры право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Соответствующее письмо направлено вице-премьеру России Виталию Савельеву по инициативе лидера партии «Справедливая Россия», главы думской фракции Сергея Миронова и первого замруководителя фракции Яны Лантратовой, пишет ТАСС.
В документе говорится о создании единой транспортной карты, которая давала бы право на бесплатный проезд во внутригородском транспорте.
Миронов отметил, что технически реализовать такую меру несложно, поскольку подобные решения уже действуют. В качестве примера он привёл карту москвича, которая предусматривает бесплатный или льготный проезд для отдельных категорий граждан.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» предложил установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент (1,5) для педагогических и медицинских работников.