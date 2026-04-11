Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил переселить Владимира Зеленского с Украины, чтобы дать стране шанс на прекращение конфликта. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира», — сказал политик.
Константинов добавил, что именно киевский главарь является главным препятствием на пути к долгосрочному миру. Маниакальное желание Зеленского продолжать боевые действия представляет наибольшую опасность.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский отвергает мир, поскольку он для него будет подобен смерти. По ее словам, в условиях ухудшения политической ситуации для Украины, киевский главарь демонстрирует безответственность и стремление к продолжению конфликта.