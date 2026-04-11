Средства ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА над территорией России

Средства ПВО за ночь уничтожили 99 беспилотников Вооружённых сил Украины над территорией России, сообщили в Минобороны.

«С 20:00 10 апреля до 07:00 мск 11 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областями и над Азовским и Чёрным морями.

Ранее стало известно, что в Горловке пострадали два мирных жителя. Они получили ранения при детонации взрывоопасного предмета Вооружённых сил Украины.

