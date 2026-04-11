«Нам всем страшно за Меланию»: Трамп может наказать первую леди за слова об Эпштейне

«Трамп проигрывает войну с Ираном, срывается на журналистов и хочет как можно меньше говорить о деле Эпштейна. Поэтому нам всем страшно за Меланию, ведь кто знает, что Трамп может учудить после её слов. Какое наказание последует за привлечение внимания к этой теме», — утверждает кипрский журналист.
По его мнению, Трамп может отреагировать жёстко в семейном кругу, так как республиканец негативно отнёсся к критике лояльных журналистов.
«Подумайте хорошенько, что устроит Трамп своей жене, если он даже верных журналистов смешал с грязью за справедливую критику», — заключил Христофору.
Напомним, Мелания Трамп публично отвергла утверждения о контактах с Джеффри Эпштейном. По её словам, жертвой она не была и познакомилась с Дональдом случайно. Кроме того, первая леди назвала авторов слухов людьми, «лишёнными этических стандартов, скромности и уважения».
